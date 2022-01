Tartu teenis Pärnu üle veenva võidu

Hooaja 12. võidu teeninud Tartu on 37 punktiga kindlalt tabelis esikohal. Viiendat korda kaotuskibedust tundud Pärnu on 14 punktiga viies.

Tartu on sel hooajal olnud ülivõimas. Credit24 Meistriliiga 12 mängust on nad võitnud tervelt 11 ning teeninud 34 punkti, edestades lähimat jälitajat Tallinna Selverit kümne silmaga. Ja pealinlastel on veel üks kohtumine enam peetud!