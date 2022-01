M-Spordi pealik kritiseeris Fourmaux'd: vajame tulemusi, mitte uisapäisa tegutsemist

Seda kinnitas M-Sport ralliportaalile DirtFish. «See oli suur avarii,» sõnas võistkonna pealik Richard Millener. «Nägime piltidelt, et turvapuur on viga saanud.»

Milleneri sõnul on asjade selline kulgemine mõistagi pettumus. «Adrienil pole vaja kuulda minu sõnu, et mõista, kuidas me täna juhtunusse suhtume.»

Aie Fourmaux a tapé ! pic.twitter.com/9wEKpts7wF — PHN16 (@PHN16) January 21, 2022

Muide, tiimipealik kritiseeris Fourmaux'd. «Ta peab aru saama, et mõnikord on meil vaja rahulikku lähenemist sõidule, mitte maksimaalset kiirust rallil, kus sul pole tohutult kogemusi. Me vajame tulemusi.

Andsime Adrieni Montes üles võistkondlike punktide saamiseks, aga enam teda pole. Okei, meil on kaks punktisõitjat (Sebastien Loeb ja Craig Breen – toim.) veel ning niiehknaa saavad punkte kaks paremat kolmest, kuid Fourmaux' tõttu on meie valikud piiratud.»