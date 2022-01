Uued Rally1-autod on lisaks fännidele kirgi kütnud ka rallimeeste seas. Kuigi kõige olulisem on, et auto püsiks ühes tükis ja näitaks head kiirust, siis üheks kõneainet pakkunud teemast on ka autosalongide mugavused. Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja vihjas Postimehele, et näiteks Fordi sõitjate kõrval istuvate kaardilugejate nahas tema küll olla ei tahaks.