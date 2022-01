Kas M-Sport käsib Loebil jala gaasipedaalilt tõsta?

Kui DirtFish tiimipealik Richard Millenerilt säärase taktikalise lükke kohta uuris, kostis britt: «Esiteks, elame ja vaatame, mida kolm esimest katset endaga toob. Ma ei taha veel tibusid lugeda. Kindlasti oleks see tore «probleem» mida omada, kuid meid ootab siiski ees veel 67 km, mis on väga pikk maa. Ma olen kindel, et härra Loeb ei taha midagi niisama [Ogier'le] loovutada.»

Küll andis Millener ridade vahelt mõista, et ta pole sääraste tiimikäskluste fänn. «Olen arvamusel, et kiireim mees võitku, kuid mõistagi on olukord keerulisem. See on potentsiaalselt väga tähtis otsus, mis tähendab, et see tuleb kooskõlastada väga paljude inimeste vahel ja seda konsensuslikult,» jätkas Millener. «Sisimas olen ma spordimees: kiireim mees võitku, kuid pikas plaanis... sa kirud ennast maapõhja, kui lõpuks saavad just need punktid MM-tiitli võitluses määravaks.»