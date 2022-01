PM MONTE CARLOS ⟩ Hyundai tiimipealik: meie auto võimekus ei olegi niivõrd halb

«Pettumus. Kindlasti ei ole see tulemus, mida lootsime. Alustasime auto arendamist teistest veidi hiljem ja meil on jätkuvalt mõned probleemid. Peame need järgmiseks ralliks lahendama. Samas ei ole auto võimekus niivõrd halb, peame lihtsalt auto muutma töökindlamaks,» lausus Moncet.

Järgmisena sõidetakse Rootsis lumeralli, mis kujutab tiimidele jälle väljakutset. «Lähme esimest korda uue autoga lumele, kus on väga külmad tingimused. Eks näis, kuidas hübriid sellistele tingimustele vastu peab, see on ilmselt suurim väljakutse. Kuid meie sõitjatel on vähemalt head stardikohad,» tõi ta välja positiivse.