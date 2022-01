Statistikapomm: Kanepi vastane pole Austraalias olnud küll hirmkõva, ent stabiilne

2 korda on Swiatek (29–2) varem suure slämmi turniiril maailma esikolmekümnest tagapool olevale mängijale kaotanud. Nüüd läheb ta vastamisi Kanepiga, kelle leiab 115. tabelirealt.

4 naispallurit on Austraalia lahtistel esimest korda veerandfinaalis. Need on Cornet, Krejcikova, Swiatek ja Kanepi.