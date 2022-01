Poolfinaali jõudnud Swiatek kallas Kanepi kiitustega üle

20-aastane poolatari võidunumbrid kolm tundi kestnud matšis olid 4:6, 7:6 (2), 6:3. «Mul on hea meel, et mul hääl alles jäi, sest karjusin ikka päris kõvasti. Tänan publikut toetuse eest. See oli hullumeelne mäng, mida ilma teie energiata poleks ma suutnud võita,» tänas Swiatek Eurospordile antud intervjuus fänne.

«Teises setis täpselt seda tegingi. Need on lihtsad asjad, aga need tegelikult ka töötavad. Tundsin, et ta mängib nii kiiresti ja sunnib mind eeskätt mängima. Ta oli väga hea. Isegi kui tundus, et pall lendab välja, kukkusid tema löögid ikkagi sisse. Ta on suurepärases vormis ja võib mängida kõigiga,» kiitis Swiatek 36-aastast Kanepit.