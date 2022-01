Hooaja alguses korraks ka Bundesligat juhtinud Hamburg on praegu kümne võidu ja kaheksa kaotusega üheksandal real, sealjuures on saadud kaks kaotust jutti. Ent võistkonnal on olnud probleeme vigastuste ja koroonaga, sest nendest kahest kohtumisest on viiruse tõttu eemale jäänud põhimees Seth Hinrichs ja rotatsioonipallurid Lukas Meisner ja Ray McCallum. Eelmisel laupäeval Ulmi vastu oli vigastuse tõttu taas palliplatsilt eemal Bundesliga parimaks noormängijaks peetav tagamees Justus Hollatz.