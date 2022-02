Lappi on Rootsis üks võidupretendente, kuid oodatud triumf võib jääda vaid unistuseks

«Me läheme Rootsis sõitma tavalist rallit, kuid samas tuleb mõelda ka laiemale pildile. Ei saa öelda, et ma ei võiks juhtida, kui võiduks on võimalus, aga kindlasti muudab asi keerulisemaks, kuid juhtime ja teisel kohal on ka Toyota,» rääkis Lappi DirtFishile.

Lappil on Rootsi rallil hea võimalus avapäeva järel juhtida, sest Monte Carlo ralli vahele jätnud soomlase ees stardivad kõik teised Rally1-autod ja mängivad talle nö lumesahka. Ideaalis peaks Lappil olema avapäeval kõige paremad teeolud, et võtta katsevõite.

Seni oma ainsa MM-etapi 2017. aastal Soomes võitnud Lappi tunnistas, et on võidunäljas. «Olen näljane, kuid ka realistlik. Ma kindlasti ei hoia oma töökohta alles, kui ma ei allu tiimi reeglitele. Nii need asjad on. Sellega tuleb leppida ja mul pole selle vastu midagi,» lisas soomlane.