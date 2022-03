Sander Raieste tegi ulmelise veerandaja. Kas ta suudab samamoodi jätkata?

Punktid on alati toredad ning ses mängus viskas Raieste ka tähtsaid korve, kuid see polnud õhtu olulisim moment. «Et Sander nii palju punkte kogus, oli juba boonus. Kindlasti lisab see enesekindlust, kui viskad sisse, aga mõned muud detailid olid veelgi tähtsamad,» hindas Raieste esitust Postimehe palvel analüüsinud Eesti koondise peatreener Jukka Toijala.