Kodumaad kaitsev poksi maailmameister edastas venelastele sõnumi: järgmised kolm põlvkonda vihkavad teid

Poksitäht on sõja algusest peale olnud valmis relva haarama ning tema sõnul tuleb see terror võimalikult kiiresti lõpetada, ent ukrainlased kindlasti kaotajaks ei jää. Ussõk ei saa aru, miks venelased üldse neid ründavad ning kõige enam jääb arusaamatuks jõhker naiste, laste ja vanurite tapmine.

Vaatamata praegusele kaosele usub, et Ukraina tuleb sellest olukorrast tugevamana välja kui eales varem olnud. «See on meie riik. Meie armas Ukraina! Me kavatseme selle hiljem ise üles ehitada ja investeerida iga viimse kui sendi kodumaa heaks,» lausus poksitäht ning tõstis mütsi kõigi auks, kes Ukraina eest on tulnud Venemaa vastu sõdima.