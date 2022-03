Max Verstappen keeldub Netflixi sarjas osalemast: nad mõtlevad ise asju välja

Eelmisel nädalal linastus Netflixis ülimenuka doksarja «Drive to Survive» neljas hooaeg, mis vaatab tagasi möödunud aastale. Kuigi sari on vormel 1 juurde meelitanud rohkelt fänne – peamiselt ameeriklasi –, ei meeldi see 24-aastasele Verstappenile.

«Vaatasin kaks osa ära, kuid muljet see mulle ei avaldanud. Rivaliteetide väljamõtlemine ei ole minu maitse,» lausus Verstappen, kelle hinnangul ei anna Netflix objektiivset sisevaadet vormel 1 telgitagustesse.

Sarja neljanda hooaja ühed kesksed tegelased on McLareni sõitjad Daniel Ricciardo ja Lando Norris. «Tunnen neid mõlemaid ja nad on suurepärased kujud, kuid juba teises osas jäetakse mulje, et nad ei ole omavahel sõbralikud. Minu jaoks ei ole see lihtsalt õige ja seetõttu ei soovinud ma sarjas ka osaline olla,» ütles Verstappen.

«Mingil hetkel võib sari vormelifänne juurde tuua, kuid ühel hetkel saab see läbi. Usun, et oleme juba selles faasis. See sari on rohkem juba nagu reality. Lisaks võtab see liiga palju aega. Mul on vaja keskenduda võidusõitmisele ning ülejäänud aja tahaks ma privaatselt olla, mitte igal võistlusnädalavahetusel pool tundi nendega rääkida,» teatas maailmameister.