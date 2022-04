AJALOORÄNNAK ⟩ 1978. ja 1982. aasta MMid: üks uus ja üks vana maailmameister, skandaalide kiuste

Holland saab hoo sisse

Argentina tänu sobingule finaali?

Kuna teises voorus suutis Poola Peruud 1 : 0 võita, samal ajal kui Argentina ja Brasiilia suur vastasseis väravaid ei toonudki, jäi kõik viimase vooru peale. Esialgu pidid otsustavad kohtumised toimuma samal ajal, kuid telejaamade soovil otsustati Brasiilia–Poola mäng paar tundi varasemaks tuua. Sportlikus mõttes oli see skandaalne otsus, sest tähendas, et hilisemas kohtumises teadsid argentiinlased seetõttu täpselt, kui suurt võitu neil Peruu üle vaja on, et finaali pääseda.

Brasiillaste õudusunenägu saigi teoks: hoolimata sellest, et nad ise Poolast 3 : 1 jagu said, võtsid argentiinlased end viimases mängus kokku ja nüpeldasid Peruud lausa 6 : 0. Selle kohtumise kohta liigub tohutul hulgal vandenõuteooriaid: on räägitud, et enne matši kandis Argentina valitsus Peruu riigijuhtidele kümneid miljoneid dollareid ja saatis naabritele kümnete tuhandete tonnide jagu vilja, räägitud on ka seda, et Peruu mängijad ja nende pered said kaotuse eest suured rahasummad. Tasub välja tuua, et ükski neist teooriatest ei ole tõendatud, ent tõsiasi on see, et alagrupi Hollandi ees võitnud peruulastest polnud viimases mängus Argentinale erilist vastast. Brasiilia langes tiitlimängust välja, olemata ühtegi mängu kaotanud.