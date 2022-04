LeBron James jõudis saavutuseni, mida järgmise 16 aasta jooksul ei ületata

Sellest hooajas haaras James endale ka varasealt Michael Jordanile kuulunud rekordi. Nimelt sai temast vanim mängija, kes on kümnes mängus järjest visanud vähemalt 25 punkti. Jordan suutis seda 34-aastaelt.

Rekordid on küll toredad, kuid tiitli peale James sel hooajal ei mängi. Lakersil on pidada veel üks põhihooaja kohtumine ning siis on 2020. aasta NBA meistri jaoks hooaeg läbi. Jamesi jaoks lõppes hooaeg tegelikult juba varem ning seda hüppeliigesevigastuse tõttu.