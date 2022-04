Ukraina laskesuusakoondise täht ütles otse välja: kodustatud venelased ei tohiks Ukrainat esindada

Sõja ajal sai selgeks, et 24 aastat sealset alaliitu juhtinud Volodõmõr Brõnzak lahkub ametist. Tema kirstu lõi viimase naela fakt, et ta aitas kodustatud venelased sõja puhkedes sünnimaa territooriumile. Nüüd võttis teema kohta sõna ka Prõma.

«Ma pole isiklikult kuulnud Volodõmõr Brõznaki või B-tiimi tüdrukute sõnu. Ma ei taha kinnitada kellegi sõnu, mida olen kuulnud läbi kellegi teise. Ütlen aga seda, et tiim teab milline on minu positsioon. Olen Venemaa sportlaste Ukraina lipu all võistlemise vastu,» rääkis viiekordne Euroopa meister Kamp-Sportile.

«Enamik kodustatud sportlasi esindavad naiste tiimi. Kas see on trend või lihtsalt kokkusattumus? Seda ma ei tea. MInu töö on teha tulemusi oma riigi eest ja tuua meile au. See, kuidas läheb asi nende jaoks, kes siia tulid, on juhatuse eesmärk. Praeguse sõja taustal on minu arust vale Venemaa sportlasi siia kutsuda.