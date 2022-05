Aitab ajutistest keeldudest? Paralümpia komitee asub hääletama Venemaa enda hulgast väljaviskamise üle

Seda, kuidas hääletused võiksid kulgeda, Parsons spekuleerida ei osanud. «Leian, et Ukrainas toimuv mõjutab suuresti hääletuse käekäiku. Kui sõda on selleks hetkeks läbi, võib otsus olla üks. Kui see aga jätkuvalt käib või on isegi eskaleerunud, nõudes veel rohkem inimelusid, võib otsus olla teine. Lõppude lõpuks on tegemist otsusega, mille langetavad liikmed ühiselt,» vahendas Inside The Games tema sõnu.