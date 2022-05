Ukraina kodustatud venelanna kibeleb tagasi isamaa rüppe

Ukraina dressis ta seda ka ei saavuta, sest pärast 24. veebruaril alanud sõda pages Beh üle piiri Venemaale, mille tulemusena visati ta Ukraina koondisest ka välja. Nüüd kirjutab portaal Arena Urala, et biatleet on sisse andnud ka paberid, et uuesti Venemaa kodakondsust taodelda.