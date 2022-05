Katrina Lehis avaldas enda humoorika päevakava

«Kui võistlused jäävad ära, siis päevakava on selline: Rulli voodis

Kui võistlused jäävad ära, siis päevakava on selline: Rulli voodis Söö hommikusöök Rulli voodis kohviga Vöta päikest Rulli voodis Trenn Vaata meeste etappi (rulli voodis) Söö Käi poes puuvilju ostmas Rulli voodis puuviljadega Magama. Üks asi domineerib tunduvalt…

Postituse kommentaaris lisas ta, et neil oli Kristina Kuusega plaan finaalis veheleda. «Life can be dissapointing,» märkis Tokyo olümpial individuaalse pronksi ja võistkondliku kulla teeninud Lehis.