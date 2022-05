Jüri Vips F1 vabatreeningust: oleks tahtnud suruda, aga see polnud võimalik

Red Bull andis Vipsile konkreetsed juhised, mistõttu ei saanud eestlane kiiret ringi vormel 1 autoga sõita. Vabatreeningu lõpus olnuks tal see isegi võimalik, kuid siis oli rajal liiga tihe liiklust. «Soovin, et oleksin saanud lõpus suruda, aga mul oli kindel programm ning kahjuks polnud see sel korral võimalik,» nentis Vips.

«Kuid kogemus ise oli imeline. Kui insener ütleb sulle raadios «Sinu ees on Hamilton» või «Hamilton jääb kolme sekundi kaugusele» – need on nimed, mida oled läbi teleri lapsest saati kuulnud ning ühtäkki oled nendega rajal. Olen ennegi F1 autoga sõitnud, kuid osaleda vormel 1 nädalavahetuse vabatreeningul on imeline. See oli samm edasi,» lausus eestlane.

Pärast F1 vabatreeningut tuli Vips uuesti rajale F2 auto roolis ning teenis kvalifikatsioonis teise koha. Tänasele sprindisõidule lubas eestlane startida agressiivselt, sest rajale pääseb ta üheksandalt kohalt.

«Laual ei ole palju punkte ning minu stardikohalt pole mõistlik kannatlikult sõita. Minult võib oodata manöövreid, sest olen agressiivne,» lausus Vips.