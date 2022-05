Soome ja Läti teevad tuleval aastal Eestile «hokihamburgerit»?

Rahvusvahelise alaliidu IIHF kodulehel avaldati teade, et kuu aega tagasi Peterburilt ära võetud 2023. aasta MMile on ainult üks soovija Soome-Läti ühiskandidatuuri näol. Mõne nädala eest näitasid huvi üles ka Ungari ja Sloveenia, kuid see võeti tagasi Ungari riigi poolse garantii puudumise tõttu.