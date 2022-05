Korvpallikoondise mängugraafik sai paika, EMiks valmistumisel testib meid esimesena Leedu

Eesti koondise peatreeneri Jukka Toijala sõnul on olulise tähtsusega 30, maist algavad kolm nn Korvpallikodus veedetavat nädalat. «Oleme kaks aastat korraldanud Korvpallikodu ning selle ajaga on seal treeninud 40-50 mängijat nii meeste kui ka U20 koondisest. Ametlikes mängudes on kahe aasta jooksul väljakule jooksnud ligi 30 mängijat ning nüüd lisandub veel paar mängijat, kes Korvpallikodus ja koondises osalenud ei ole. Nüüd näeme, mis vormis keegi pärast klubihooaega on ning saame teha esimesed olulised otsused, pidades silmas eelseisvaid kvalifikatsioonimänge ning sügisel toimuvat EMi,» rääkis Toijala korvpalliliidu pressiteate vahendusel.