Ukraina kergejõustiklane: sõda lõpeb kui Putin sureb

«Vladimir Putin on hull. Ma arvan, et sõda ei lõpe enne kui Putin sureb,» põrutas Strohaljev Iltalehtile antud intervjuus.

Strohaljev on viimastel nädalatel viibinud Soomes Nastolas asuvas Pajulahti spordikoolis. Enne Soome jõudmist viibis noor teivashüppaja Prantsusmaal ning ta ütles, et mitmed tema sõbrad on jätkuvalt Kiievis. «Olukord läheb seal paremaks, aga kohad, kus käivad lahingud, on jubedad,» ütles ta.