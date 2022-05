Salah andis tuleviku osas olulise vihje

«Jään kindlasti järgmiseks hooajaks,» ütles Salah kolmapäeval pressikonverentsil enne laupäevast Meistrite liiga finaali Pariisis. Küll aga ei tahtnud ta enne tähtsat mängu Madridi Realiga avaldada, kas on valmis Liverpooliga ka oma lepingut juba sel suvel pikendama.

«Olen väga motiveeritud. Minu motivatsioon on enneolematu, eriti arvestades, mis eelmisel korral juhtus,» vihjas Salah nelja aasta tagusele Meistrite liiga finaalile Realiga. «Pärast pühapäeval toimunut on kõik siin motiveeritud. Me võitleme võidu nimel ja kõik ootavad seda,» lisas Salah.