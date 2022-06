KOLUMN ⟩ Vehklemise võlu ja valu – sel alal ei saa tugevam jõuga oma võtta

Kujutlegem saja meetri jooksu, kus starti lähevad sportlased, kellest ühe tavaline tulemus on 10 ning teisel 11 sekundit. Hea küll, ka 10,5 sekundit. Kui kümne-sekundi-mees vähegi oma taseme välja jookseb, annab ka paar-kolm kümnendikku ära, ta ikka võidab. Sel alal võib ainult mõni väga harva sündiv imelaps viia isikliku rekordi 10,5-lt hoobilt 10,2-10,3-le. Ning kui kümne-sekundi-mehe edu pole ka eriti suur, saab ikkagi öelda, et ta võttis jõuga oma.