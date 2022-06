Toyota pealik Latvala näitas, kui keeruline on Keenias rallit jälgida

Keenias tuleb rallimeestel sõita väga tolmustes tingimustes ning kohati heideldakse ka sellega, et liiva sisse kinni ei jäädaks. Sellega ei tulnud näiteks täna toime Oliver Solberg, kes minuteid liivavallis kinni seisis. Lisaks on erinevatel päevadel sõitjad kurtnud nähtavuse üle.

Just nähtavusega ei ole kiita ka pealtvaatajatel. Tolmustes oludes on kohati äärmiselt keeruline isegi tabada, kus võistleja parasjagu liigub. Just säärase pildi jäädvustas ka Latvala ning jagas seda sotsiaalmeedias.