Kotsar mängust Saksamaaga: minule ja Jõesaarele on see natuke isiklikum

«Minule ja [Janari] Jõesaarele on see natuke isiklikum – minna mängima nende vastu, kes terve hooaja vältel olid meie meeskonnakaaslased või vastased. Ise olen väga valmis mängima ning arvan, et ka kõik teised on vaimselt valmis,» ütles Maik-Kalev Kotsar teisipäeval pärast hommikust harjutuskorda. Tema kaitses kahel viimasel klubihooajal teatavasti Hamburgi ning Jõesaar ühe aasta Bayreuthi meeskonna värve.