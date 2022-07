Urmo Aava: oleme teinud kõik, et hoida pinget pühapäevani

Kuidas on ettevalmistused kolmandaks MM-etapiks Eestis sujunud?

Kõik on plaanipärane, aga eks eelarve ole väga-väga kriitiline. Kõige suurem mure ongi eelarvepool. Kõik on nii meeletult kallinenud ja mitte midagi teha ei ole. Selle eelarvega hakkamasaamine on väga challenging (väljakutsuv – toim). Eelarve on samasugune, mis eelmistel aastatel (4,5 miljonit eurot – toim), aga me ei taha kvaliteedis alla anda.