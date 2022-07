Latvala lubas, et tiim Rovanperä ja Evansi võitlusele kätt ette ei pane

«Nad peavad seda ise otsustama, kuidas rajal käituvad. Kui küsimus on meeskondlikes punktides, siis oleks asi võibolla teine, aga oma tiimi sõitjate vahele me kiilu ei löö,» ütles Latvala Postimehele, et tema tiimikäsklusi ei kasuta ning homme võib võitlus jätkuda.

Latvala sõnul on Rovanperä areng olnud imetlusväärne. «See on midagi erilist. Tavaliselt peab sul olema aastaid kogemusi, et sellist asja teha. Ma ei tea, kuidas ta on seda 21-aastaselt teinud. See on kõigi jaoks ime. Kuidas ta oskab lugeda olukorda ja ründab alles siis, kui on õige hetk,» rääkis Latvala.