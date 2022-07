Evans esikoha heitlusest Rovanperäga: kui ma nüüd välja sõidan, siis näen päris rumal välja

«Me surusime küll, aga Kalle oli kiirem. See on karm tõde. Tal oli väga tugev päev. Me sõitsime ka hästi, kuid ta oli meist lihtsalt sammu ees,» tunnistas waleslane.

«Sellega tuleb leppida. Me sõitsime hästi, kuid võib-olla oleks võinud mõnes kohas natuke rohkem riske võtta. Rütm on hea olnud ja me ei sõida kindlasti halvasti. Auto seaded on loomulikult teistsugused. Kallel on natuke teine sõidustiil. Me üritame teineteiselt alati midagi õppida, aga see ei käi nii kiiresti,» rääkis Evans.