Ott Tänak: Soome ralli tekitab alati «vau» efekti

«Soome on alati eriline ja mul on selle ralli vastu suur austus. Olen seal varasemalt korduvalt sõitnud, aga iga kord tekitab taas «vau» efekti, sest see on suurepärane üritus ja sealsed teed on kindlasti ralliks loodud,» ütles Hyundaiga kihutav eestlane tiimi pressiteates.