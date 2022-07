M-Spordi tiimipealik kergitas saladuseloori, miks nad siiani soovitud tulemusi saavutanud pole

M-Spordi tiimipealik Richard Millener ei usu, et nad oma masina arendustega teistest kaugele maha jäänud on.

«Eks alati saab väikseid asju muuta. Ma arvan, et kõigi meeskondade autodel on omad tugevused. Me peame veenduma, et meie masin on tulevikus võimalikult töökindel. Toyota on selles valdkonnas teistest selgelt üle olnud,» rääkis Millener ralliportaalile Dirtfish.