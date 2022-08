Kaia Kanepi: kaotus ei kurvasta mind, parem kaotada finaalis kui esimeses ringis!

Hiljem küsiti Kanepilt, kas ta pole esikohast ilma jäämise üle kurb? «Ei, kaotus ei kurvasta. See nädal oli mulle väga õnnelik! Parem kaotada finaalis kui esimeses ringis. (Naerab.) Seetõttu hindan nädalat väga heaks. Samuti on tore asjaolu, et sain enne USA lahtisi siin häid mänge,» vahendas Kanepi kommentaari portaal tennisnow.com.