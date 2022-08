Paarisaeruline neljapaat peab EMi poolfinaali kohta püüdma vahesõidust

Millises seisus neljapaat on, ei oska isegi sportlased täpselt öelda. Sel hooajal on võisteldud vaid kahel jõuproovil: Poznańi MK-etapil teeniti teine ning Luzerni omal seitsmes koht.

«Meie probleem on see, et meil pole teisi kiireid paate kõrval, millega sparrida ja kiirust võrrelda,» sõnas Raja. «Oleme iseenda ja GPSiga Pärnu jõel võidu sõitnud, kuid seda ei saa absoluutse tõena võtta, sest ilmaolud on teistsugused. Saame homme (neljapäeval – toim) esimest tagasisidet, kuidas asjad sujunud on. Treeningutel on olnud paremaid ja halvemaid päevi, kuid suures pildis mitte midagi katastroofilist.»