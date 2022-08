Tänak avaldas, mida on vaja Belgia rallil edu saavutamiseks

«Lähme Belgiasse Soome võidu pealt, mis on kindlasti tiimile hea moraalne tõuge. Ieper on unikaalne asfaldiralli, mis näeb paberil lihtne välja – palju sirgeid ja ristmikke ja mitte väga palju erinevat tüüpi kurve.

Tegelikkuses on see päris keerulien, sest ristmikud ja lõikekohad on erinevad ja see võib olla väga nõudlik [ralli], eriti kui ilm on vahelduv,» kirjeldas Tänak Hyundai pressiteates rallit.