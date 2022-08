Kerr Kriisa: pikad möllasid lauas, see tõmbab meie mängu käima

«Ei taha fännide lootusi üles ajada, aga mäng-mängult on läinud paremaks. Mehed käivad lauas, meie mäng algabki lauavõitlusest! Drell, Raieste, Nurger, Kotsar... Vennad hüppavad, lähevad agressiivselt lauda - see tõmbab mängu paremini käima võrreldes sellega, kui visked kotti ajada. Näed, et nad teevad hingega, võitlevad. Peame samamoodi edasi panema!» kiitis mängujuht Kriisa oma pikemaid meeskonnakaaslasi.