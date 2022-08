Hyundai tiimijuht: mugav auto võib olla aeglane. Oluline, et see oleks kiire

Pikas intervjuus PowerStage taskuhäälingule ütles Moncet, et tänavu on plaanis ära kasutada kõik nö jokkeri-uuendused ehk võimalused auto erinevate osade arendamiseks. Ta loodab, et sõitjad tunnevad ennast järgmisel hooajal autos mugavamalt, kuid mitte see ei ole peamine.

«Mugavus on üks asi. Minu jaoks on oluline, et auto oleks kiire. Tean varasemast, kui olen töötanud teistes tiimides, kui sul õnnestub valmis saada mugav auto, siis võib ta lihtsalt osutuda aeglaseks. Ja mõnikord õnnestus meil natuke raskemini juhitav auto, aga see oli kiire. Arvan, et peame leidma õige tasakaalu,» ütles Moncet.

Eelmise etapi Soomes suutis võita Hyundai sõitja Ott Tänaku. Sel nädalal sõidetakse tiimi teise põhisõitja Thierry Neuville’i kodumaal Belgias, kus neil on kaitsta eelmise aasta esikoht. Moncet on asfaldiralli eel enesekindel.

«Kui mäletate eelmist aastat, siis see on ralli, mida nad (Thierry Neuville ja kaardilugeja Martijn Wydaeghe – toim.) väga armastavad, nad naudivad seda. Ma arvan, et meie ootused on üsna kõrged. Kindlasti ei ole sihiks ma midagi vähemat kui poodiumikoht, kuid arvan, et suudame võitu sihtida. Võib-olla olen liiga optimistlik, aga vaatame.