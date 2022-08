M-Spordi pealiku sõnutsi ei pruugi Breenil vaatamata lepingule tiimis kohta olla

Tõsi, samuti täiskohaga Ford Pumat roolivad Gus Greensmith ja Adrien Fourmaux esitused on tervikuna veelgi kehvemad, ent neile ei seatud ka eriti suuri ootusi. Kokkuvõttes jääb M-Sport võistkondlikus arvestuses pärast üheksat rallit Hyundaist maha 105 ja Toyotast juba 193 punktiga.

Pühapäeval lõppenud Belgia ralli oli tiimi jaoks taas täielik altminek. Greensmith lõpetas 19. ja Breen 63. kohaga, Fourmaux ei jõudnud finišissegi. M-Spordi tiimipealik Richard Millener üritab jääda viisakaks, ent temagi tõdeb, et lõpuks on vaja tulemusi teha, või...

«Sõlmisime Craigiga kaheaastase lepinguga, aga säärased esitused muudavad selle täitmise raskeks. Keeruline on partneritele ja sponsoritele tõestada, et liigume edasi. Peame näitama, et oleme konkurentsivõimelised ja MM-sarjas hästi esinema,» ütles Millener väljaandele Belfast Telegraph.

Samas lisas võistkonna boss, et jätkatakse oma sõitjate toetamist. Vähemalt selle hooaja lõpuni. «Teame, et Craig on võimeline häid tulemusi tegema, aga seda pole viimastel rallidel juhtunud,» jätkas Millener.

«Tema õlul on palju pinget, õnnetused muudavad olukorda aina raskemaks. Peame Craigi lihtsalt aitama, sest teame, milleks on ta suuteline.»

Breen alustas hooaega Monte Carlos kolmanda kohaga, lõpetas teisena Sardiinias ning neljandana Horvaatias. Ent liiga sageli lõppeb võistlus enneaegselt. Viimasel kolmel rallil on ta varem või hiljem mõnel päeval katkestanud, nende etappide peale on õnnestunud koguda vaid neli silma Soome punktikatselt.

MM-sarja üldrivis on Breen 64 punktiga kuues. Liidrist Kalle Rovanperäs lahutab 139 silma.