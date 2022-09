BLOGI ⟩ Eesti tunnistas EM-i avamängus Itaalia selget paremust

Euroliiga võistkonna Milano Olimpia kodusaal Mediolanum Forum mahutab ligi 13 000 pealtvaatajat. Arvestades, et ainuüksi Eestist on Itaaliasse oodata ligi 2000 korvpallifänni, võib saal minna päris täis.

«Itaalia publik on hullumeelne, tuleb nendega harjuda. Kindlasti hakkavad hullu panema. Isegi kui meil läheb kehvasti, siis hakatakse karjuma, et oleme halvad ja pahad. Aga see ongi hea. See ajab meid vihasemaks ja annab motivatsiooni,» rääkis kaks ja pool hooaega Pesaros mänginud Henri Drell.