Rallimeestel tuleb Akropolise MM-etapi avakatse kirja panna jalgsi või tõuksi kasutades

🏟🚧 The Athens Olympic Stadium is getting ready to welcome the @OfficialWRC for the EKO @AcropolisRally EKO Super Special Stage!



🦺 200 construction staff



🪨 1000m3 of gravel



🪵 4000m2 wood



🚨 120 tonnes steel & 1004m safety barriers#AcropolisRally #EKOsssOAKA #WRC pic.twitter.com/JeefBm6rjS