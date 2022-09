Tänak Uus-Meremaa rallist: õige seadistuse leidmine saab olema keeruline

«Võistlesin Uus-Meremaa rallil kümme aastat tagasi ja mul on sellest sündmusest head mälestused. Ootan tagasiminekut. Olen vaadanud videoid, et ennast värskendada ja teed näevad fantastilised välja. Seal on palju positiivse kaldega kurve ja need tunduvad nagu ralliks loodud.

Kuna see asub maailma kaugemas nurgas, pole me saanud sarnastel teedel testida, mis tähendab, et õige seadistuse leidmine saab olema keeruline. Peame lihtsalt andma endast parima, et testikatsest õppida ja kohaneda. Loodetavasti saame autost 100 protsenti kätte ja saavutame tugeva tulemuse,» ütles Tänak Hyundai pressiteenistuse vahendusel.

Tänak on viimased neli rallit lõpetanud esikolmikus ning on kümne etapiga kogunud 154 punkti. Sarja liidril Kalle Rovanperäl (Toyota) on 207 punkti, kuid viimaselt kahelt rallilt on ta teeninud vaid üheksa punkti. Punktitabeli kolmas on Tänaku tiimikaaslane Thierry Neuville, kel on 131 punkti.