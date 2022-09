Siim-Sander Vene tegi Iisraelis võiduka debüüdi

Täna selgusid Iisraeli karikasarjas esimesed poolfinalistid ning esimesena saatis edu just Vene koduklubi Jerusalemi. Seejuures tegi Jerusalem sotid selgeks alles viimasel veerandajal ning kogu kohtumise hoidis väikest edu Elati. Viimane neljandik kuulus Vene koduklubile 28:19 ning kogu kohtumine lõpuks 82:74.