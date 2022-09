Anett Kontaveit: esimese korra kohta tegime koos väga hea mängu

Nii Melichar-Martinez kui ka Siegemund on just paarismängus võitnud ka Suure slämmi turniiri. Melichar-Martinez suutis seda 2018. aastal Wimbledonis segapaarismängus. Naispaarismängus jõudis ta nii tol aastal Wimbledonis kui ka 2020. aastal USA lahtistel finaali. Huvitav on asjaolu, et nonde USA lahtiste finaalis mängis teisel pool võrku Siegemund, kes võitiski koos venelanna Vera Zvonarjovaga esikoha. Veel on Siegemundi auhinnakapis segapaarismängu USA lahtiste võidukarikas aastast 2016.