Spordimaailma peale vihane Vladimir Putin: sport ja poliitika ei käi käsikäes

See aga ei meeldi Putinile, kes on sporti kasutanud aastaid osana enda propaganda masinast. «Meie riigile on määratud agressiivsed sanktsioonid, mis mõjutavad paljusid valdkondi, nende seas ka sporti. Venemaa sportlastel on võetud võimalus esindada enda riiki ja venelaste hääl vaigistati rahvusvahelisel areenil,» lausus Putin enda kirjas.