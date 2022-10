Latvala tahtis Rovanperä triumfi järel nutma puhkeda: ta on kangelane

«Emotsioonid on praegu nii sassis, et ma tahaksin tegelikult nutta, aga ma ei saa seda ju siin teha,» vahendab Motorsport soomlase sõnu.

«See on väga suur asi, millega Kalle hakkama sai. On ju täiesti imeline 22-aastaselt kõik rekordid purustada ja MM-tiitel pea kohale tõsta. Samal ajal on see väga suur asi Soome jaoks, sest oleme [autoralli MM-tiitlit] oodanud 20 aastat, mis on väga pikk aeg,» jätkas Latvala.