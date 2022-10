Neuville kiitis Tänakut: mul pole kunagi olnud nii tugevat tiimikaaslast

Hyundai saab uuel aastal sootuks uue ilme. Kuu alguses visati üle parda Oliver Solberg, nüüd teatas lepingu lõpetamisest Tänak. Kindlalt jääb paika vaid Neuville, kes võistkonnas olnud algusest peale ehk 2014. aastast.

«Eks paistab, mis saab. See küsimus on olnud korduvalt õhus,» alustas Neuville uue hooaja koosseisu puudutavale küsimusele vastamist.

«Mina toetasin Oliveri, et ta saaks neljanda autoga sõita. Võib-olla oli R5-masinast samm üles liiga suur, pinge võis temast võitu saada. Paraku võeti vastu selline otsus.»

Ta jätkas: «Nüüd on tiimi teha, kellest saab kolmas sõitja. Ma ei tea, kes see olla võiks. Valikus on mitmeid kogenud ja kiireid sõitjaid, näiteks Andreas [Mikkelsen] ja Elfyn [Evans]. Kuigi Elfyn pole ilmselt saadaval. Mina ei tee sõitjate osas otsuseid.»

Kuigi Neuville'i ja Tänaku suhted on sageli üsna segased, pole belglane kiitusega päris kitsi. «Mulle meeldib Otiga koos sõita, sest mul pole kunagi varem olnud nii tugevat tiimikaaslast. See on väljakutse, mis annab mulle lisamotivatsiooni,» sõnas ta.