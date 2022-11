Keda või mida uskuda? M-Spordi tiimiboss külvas taas segadust

Kuigi 2023. aasta koputab juba uksele, on sõitjateturul endiselt palju lahtisi otsi. Kui DirtFish ja it.motorsport.com said paar päeva tagasi kahepeale justkui Ott Tänakuta jäänud Hyundai rivistuse paika, siis tiimid seda ametlikult ei kinnita.

Eelkõige puudutab see Craig Breeni. Ajakirjanik Giacomo Rauli kirjutas üsna kindlalt, et tänavu Fordiga kihutanud iirlane taasliitub Hyundaiga. M-Spordi tiimipealik Rich Millener lükkas need jutud aga esialgu ümber.