Ogier ei välistanud, et naaseb kunagi täiskohaga WRCsse

Ogier osaleb tuleval hooajal Toyota ridades taas osalise programmiga, kuid pole seni kordagi öelnud, et tema otsus täiskohaga sõitmisest loobuda oleks lõplik. Nüüd selgitas Ogier, miks ta ei ole lõplikult täiskohaga sõitjakarjäärile ust sulgenud.

«Prantsusmaal on meil ütlus, et sa ei tohiks iial öelda iial. See oli ilmselt viga, et ma ütlesin seda nii, sest pärast seda läksid kohe kuulujutud lendu, et ma tulen tagasi täiskohaga,» kirjeldas Ogier Rallit.fi vahendusel seda, et ta pole lõplikult tõmmanud joont alla täiskohaga naasimisele.

«Tõde on see, et mul pole sellist plaani. Olen palju kordi öelnud tänavu, et ma naudin seda programmi, mida sain teha,» lisas ta.

«Mul on olnud võimalus sõita osadel rallidel ja lõbutseda, aga olen endiselt konkurentsivõimeline. See on väga tähtis minu ja kindlasti ka tiimi jaoks. Vastasel juhul nad ilmselt poleks mulle võimalust andnud,» jätkas ta.