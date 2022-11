Kas Premier League’ist saab saudide siseasi? Naftašeigid nillivad Manchester Unitedit ja Liverpooli

Nii Manchester Unitedi kui ka Liverpooli omanikud otsivad väidetavalt uusi ostjaid. Huvinike ringi kuuluvad ka saudid, kellele kuulub läbi Saudi Araaba riigile kuuluva Public Investment Fundi Newcastle United.

«Erasektoris – ma ei saa küll nende eest rääkida – on palju huvi ja isu ja palju kirge jalgpalli vastu. Premier League on Saudi Araabias vaadatuim liiga ja sellel on palju fänne,» kirjeldas prints BBC Sportile.

«Me kindlasti toetame, kui keegi erasektorist näitaks huvi klubide vastu], sest teame, et see mõjub positiivselt spordile kuningriigis. Aga kui mõni investor on valmis seda tegema ja numbrid klapivad, siis miks mitte,» jätkas ta.