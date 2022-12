Ott Tänak naasis paika, kust suur karjäär alguse sai

«Ott käis Dovenbys, et tutvuda meie võimalustega ning testida Greystoke’i metsas ka Puma Rally1 autot. Oti esmase tagasiside põhjal võime enesekindlalt öelda, et suudame 2023. aastal võidelda MM-tiitli pärast. Ainuüksi Oti paar siin veedetud päeva andis meile aimu, millist taset on vaja rallivõitude pärast võitlemiseks,» lausus Wilson.

Nüüd pärast mitut aastat on Tänak taas oma meeskonnas täielik esisõitja ja selles pole kahtlustki. Arvestades seatud eesmärke, on kindel, et Tänak saab enda käsutusse parima sõiduvahendi, mis MSpordil pakkuda, ja kogu tegevus käib tema ümber. Ta on ka MM-sarjas üks vähestest, kes on tõestanud, et tuleb selle vastutusega toime.

«M-Sport on koht, mis mind sõitjana kasvatas, kus ma omandasin kõik rasked õppetunnid ja sain kogemused, et tõusta WRC sarja tipptegijaks. Pärast maailmameistriks saamist ei ole mul õnnestunud tiitlit kaitsta ja ma pole endaga rahul enne, kui seda suudan,» ütles Tänak M-Spordi pressiteates.

ssiteates. «Mul on olnud Malcolmiga mitu arutelu ja oleme algava hooaja suhtes mõlemad väga ambitsioonikad. See on meile suur väljakutse, aga ma tean, milleks inimesed Dovenby Hallis võimelised on, ja tänu nende kirele anda endast kõik suudame võidelda tiitli eest. Olen väga õnnelik, et naasen M-Sport Fordi rallitiimi, ja anname endast tuleval aastal kõik,» lisas ta.

Kõik munad ühes korvis