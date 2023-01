Rovanperä ei kasutanud võimalust, mis lubatud vaid maailmameistrile

Ühtlasi tähendab see, et number 1 kandvat võistlusautot sel aastal stardirivis pole. Eelmisel kahel hooajal sai numbriga 1 sõita Sébastien Ogier, sest ta oli valitsev maailmameister.

Ogier sõidab tänavu numbri 17 all nagu 2020. aastal, kui ta kaotas MM-tiitli Ott Tänakule. Nagu Rovnaperä, ei kasutanud ka Tänak 2019. aastal MM-tiitli võitmise järel võimalust sõita numbriga 1, vaid jäi kindlaks numbrile 8. Seda on ta kasutanud alates 2018. aastast, mil WRC-sõitjatele anti võimalus stardinumbreid valida.

Täna avalikustatud Monte Carlo ralli osalejate nimekiri andis kinnitust, et avaetapil on stardis kümme Rally1-autot: neli Toyotat, kolm Hyundaid ja sama palju Forde.

Sordol on see 13. Monte Carlo ralli, viimati startis ta Lõuna-Prantsusmaa teedel sõidetaval MM-etapil 2021. aastal ja tuli siis viiendaks. Muide, 39-aastasele Sordole on Monte Carlo ralli märgilise tähendusega. Just seal tegi ta 2006. aastal debüüdi WRC-autoga ning lõpetas võistluse kaheksandana.